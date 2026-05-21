三重県尾鷲市で21日、中学生が地元の仕事の職場体験をしました。市立尾鷲中学校では毎年、マナーの習得や将来の職業選択を視野に、市内の事業所に分かれて職場体験学習を行っています。尾鷲魚市場では、朝6時半から2年生2人が漁師に教わりながら、水揚げ作業や魚の選別などに取り組み、働くことの大変さを学んでいました。この他にも、水産加工会社でのマグロの出荷作業や尾鷲消防署での放水訓練など、様々な体験が