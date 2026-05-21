個人的に賛成派の『iコクピット』編集部のレポート車として導入されることになった、『プジョー408GTハイブリッド』。2ヵ月程度、短期集中で実際に使用した印象をレポートしている。まずは前回書き切れなかった、プジョーが採用する『iコクピット』の話からしたい。【画像】編集部に導入されたレポート車！『プジョー408GTハイブリッド』全57枚簡単に書けば、メーターを高い位置に置きドライバーの視線移動を少なくし、さらにヘ