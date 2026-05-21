NHK大阪放送局の定例局長会見が21日、大阪市内の同局であり、来月4日に「えぇトコ」（木曜後8・15、関西ローカル）でサッカーW杯応援企画として大阪・長居の街を取り上げることが明らかになった。長居陸上競技場（現ヤンマースタジアム長居）は02年の日韓共催W杯で日本対チュニジア戦が開催された場所。当時監督のフィリップ・トルシエ氏（71）、通訳のフローラン・ダバディ氏（51）、現セレッソ大阪・森島寛晃会長（54）が集