岩手県の達増拓也知事は21日、自民党の鈴木俊一幹事長を党本部に訪ね、4月に同県大槌町で発生した山林火災からの復旧・復興に向け、被災者支援や森林再生への財政措置を要望した。鈴木氏は、大槌町を含む衆院岩手2区選出。達増氏は面会後「被害の甚大さを伝え、県だけでなく国からの支援が必要だという認識を共有できた」と記者団に述べた。要望書では災害救助法を柔軟に運用し、自由度の高い交付金を設け、高まる土砂災害リス