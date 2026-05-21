22日は関東で冷たい雨。午後5時更新の最新の予報をお伝えします。■22日は関東で冷たい雨に季節逆戻りの寒さに22日（金）は、前線が南に下がるため西日本や東海は天気回復へと向かうでしょう。東北や関東は雨が残り、北寄りの風も強まり冷たい雨となるでしょう。前日より更に気温は下がる予想で、東京の最高気温は18℃と昼間も上着が必要な寒さになるでしょう。福島は12℃と3月中旬並みの気温で、季節が戻ったような寒さになりそ