柏崎市にある源太川で21日、河川の水位が上がり水があふれ、溢水による浸水被害がありました。県によると21日午前7時頃、柏崎市関町にある排水機場で、排水ポンプの試運転を行うために、川のゲートを閉じて水位を上げる作業をしていました。未明からの降雨（累計雨量6㎜）が重なり水位が想定以上に上昇し溢水に至ったということです。 この溢水によって、一般住宅1棟に床下浸水と車庫への水の侵入が確認されてい