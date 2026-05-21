都心に住む40代のAさんは、帰省するたびに地方の実家で暮らす80代の両親の今後が気になっていました。しかし「もしもの時に家族がもめないよう、遺言書を書いてほしい」と言っては気分を害すのではと考え、なかなか言い出せずにいました。【写真】「未納料金があるから『1を押せ』」と電話→私「押せません…」 理由に爆笑仮に公正証書遺言を作るとなった場合、親が公証役場まで足を運ぶ必要があり、さらに2人の証人を立ち会わせな