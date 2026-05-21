自工会の定例会が開催2026年5月21日、日本自動車工業会（以下、自工会）による定例会見が開催されました。冒頭では、設定された新7つの課題のうち「マルチパスウェイ社会実装」「サプライチェーン競争力向上」「人材基盤強化」の3項目について担当者から現状報告が行われています。【画像ギャラリー】自工会の課題に向けた進捗は？（12枚）そのなかで本記事では、私たちの生活や働き方に関係するカレンダーの見直しに焦点を