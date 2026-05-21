ムロツヨシが主演を務める『ドラフトキング』の続編となる連続ドラマW-30『ドラフトキング －BORDER LINE－』（WOWOW）が、スタートした。本作は、現在も「グランドジャンプ」で連載されている同名漫画の実写化。コメディタッチな役柄からシリアスな役まで幅広い表情を魅せるムロが明かす、俳優としての想い。そしてムロに影響を与えた俳優とは――。（前後編の後編） 画像】共演者の話をすると表情