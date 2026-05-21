ムロツヨシが主演を務める『ドラフトキング』の続編となる連続ドラマW-30『ドラフトキング －BORDER LINE－』が、WOWOWにて5月15日からスタートする。本作は、現在も『グランドジャンプ』で連載されている同名漫画の実写化。ムロ自身も原作の大ファンであり、「映像化するならば、そのときは参加できる役者でありたい」と考えていたという。そんな思い入れのある作品の続編にどのように挑んだのか、話を聞いた。