きょう昼ごろ、山形市のスーパーで冷凍食品などを盗んだとして、５７歳の女が現行犯逮捕されました。 窃盗の容疑で逮捕されたのは、山形市南四番町に住む無職の女（５７）です。 警察によりますと、女はきょう午後１時ごろ、山形市鉄砲町三丁目のスーパーマーケットで、冷凍食品など４点（販売価格合計９０４円）を盗んだ疑いが持たれています。 店に駆けつけた警察が被害を確認し、その場で現行