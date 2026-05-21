違法な風俗店を一斉摘発です。 【写真を見る】マッサージ店に見せかけ…風俗営業した疑い 経営者の女ら逮捕 性的サービスを行っていたか 東三河の5店舗を一斉摘発 逮捕・送検されたのは、愛知県蒲郡市の風俗店経営・林咲希容疑者（40）と、風俗店従業員で中国籍の住居不詳・于婷（ウン・テイ）容疑者（35）です。 警察によりますと、林容疑者らはことし3月と5月、豊橋市内で県の条例により営業が禁止されてい