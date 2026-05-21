イベントや記念日に欠かせない「バラ」、愛知県が日本一の産地ですが、長引く中東情勢の混迷でピンチを迎えています。 ■値上げの波はバラにも…日本一の産地を直撃 バラを送り感謝を伝える6月2日の「ローズの日」を控え、愛知のバラをPRするため、生産者らが21日、愛知県庁を訪れました。 愛知県はバラの生産量・出荷量ともに全国1位を誇りますが、今、このバラがピンチを迎えています。名古屋市千