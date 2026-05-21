昨秋のドラフトで1位指名したスタンフォード大・佐々木麟太郎内野手（21）の交渉解禁を受け、ソフトバンクは今後プレゼンテーションを行っていく予定だ。三笠杉彦GMは「我々としてはホークス球団の魅力だったりを伝えていきたい」とコメント。「本人にとって重要な決断になる。我々としてはできるだけの情報であったり、我々の意志をお伝えして、本人の判断を待つというような準備をしたいと思います」7月のMLBドラフトで