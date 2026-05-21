＜日本プロゴルフ選手権 センコーグループカップ初日◇21日◇蒲生ゴルフ倶楽部（滋賀県）◇6991ヤード・パー72＞ツアー通算3勝の34歳・木下稜介が、雨が降ったり止んだりする難コンディションのなか、7バーディ・ボギーなしの「65」をマーク。ホールアウト時点では首位タイ。首位発進となれば、2021年「パナソニックオープン」以来となる。【写真】好パットを支える木下稜介の新スパイダー好スコアを支えたのは、23回にまとめた