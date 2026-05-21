◇レスリング明治杯全日本選抜選手権第1日（2026年5月21日東京・駒沢体育館）24年パリ五輪男子グレコローマンスタイル60キロ級王者の文田健一郎（30＝ミキハウス）が、1つ上の非五輪階級となる63キロ級で五輪以来の復帰を果たし、2試合に勝ってあす22日の決勝進出を決めた。初戦の準々決勝はテクニカルスペリオリティー、準決勝は7―1で勝ち、「凄くいい形でマットに上がれている。落ち着いて凄く周りのことを見ながら試合を