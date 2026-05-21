国連総会は20日、各国が気候変動対策の義務を負うとしたICJ=国際司法裁判所の判断を支持し、各国に対応を求める決議案を賛成多数で採択しました。ICJは去年7月、各国に温室効果ガスの排出抑制などの義務があり、違反した場合には損害を与えた国に対し賠償責任を負う可能性があるなどとする判断を示しています。国連総会は20日、この判断を支持し、各国に対策を求める決議案を賛成多数で採択しました。決議案を提出したのは、気候変