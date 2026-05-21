４月２５日付でＮＨＫ大阪放送局局長に就任した藤森康江氏が２１日、大阪市内の同局で、就任後初となる定例の局長会見を行った。ＮＨＫの理事を兼ねる藤森氏は、前任の広島放送局局長から異動。「大阪放送局の局長になるということは、大変身の引き締まる思い。職員と力を合わせて大阪、関西の発展に少しでも貢献できるよう、視聴者のニーズに応える放送、サービスに尽力していきたい」と抱負を述べた。藤森氏は、東大卒業後