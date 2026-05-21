タレント武井壮（53）が21日、Xを更新。地上波出演をめぐって、現状を明かした。「民放から干されたんですか？とか言われますが干されたりしてません笑笑」と返答。「ドラマとか映画の撮影をしててあまりバラエティ番組に最近出ていないんですが、まだ司会の番組も3つほどやっていて、コマーシャルも出てるのでご心配なく」と記述。「新しいチャレンジなので少し時間はかかりますが50代は最後の大一番なのでがんばりま