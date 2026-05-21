日本民営鉄道協会は21日、大手私鉄16社の駅員や乗務員が2025年度に受けた暴力行為は、前年度から29件増えて、168件だったと発表した。新型コロナウイルス禍で減っていた発生件数は、それ以前と同水準になった。協会は「飲酒した際の暴力が増えている」と分析している。協会によると、被害に遭った経緯は「酩酊者に近づいて」が43件で、前年度から13件増えた。「理由なく突然に」は52件、「迷惑行為を注意して」は34件だった。