【ロンドン＝市川大輔】国際エネルギー機関（ＩＥＡ）は２０日、世界の電気自動車（ＥＶ）に関する最新の報告書を発表した。２０２６年のＥＶの新車販売台数は前年比１割増の２３４０万台になるとしている。中東情勢の悪化による原油高で、ガソリン車に対する燃費面での優位性が高まり、ＥＶへの乗り換えが進むとみられる。２６年１〜３月の販売台数は、前年同期比８％減だった。米国と中国がＥＶ購入の優遇措置を見直したこと