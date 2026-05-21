NHK大阪放送局の藤森康江新局長（58）が21日、同局で定例会見を行った。藤森氏は92年に入局し、ディレクターや管理部門などを経験。広島放送局では局長を務めるなどキャリアを重ね、「天才てれびくん」「週刊こどもニュース」などの番組制作にも携わってきた。4月25日付で就任した藤森氏は、大阪放送局の役割について「朝ドラをはじめ全国向けコンテンツ制作の拠点でもあり、大きな災害が起きたときには西日本の拠点として、命と暮