レスリングの明治杯全日本選抜選手権（東京スポーツ新聞格技振興財団協賛）初日（２１日、駒沢体育館）、男子フリースタイル６１キロ級に出場した樋口黎（ミキハウス）は決勝進出にも満足なしだ。同５７キロ級パリ五輪金メダルの樋口にとっては、本来より重い階級での試合。「１試合目はあまり動きが良くない感じで、減量も水抜きがうまくいっていなかった」と苦笑いを浮かべたが、試合を重ねるごとに状態を上げた。「２試合目