麻雀プロリーグ「Ｍリーグ」２０２５―２６シーズンの全日程を終えた「ＢＥＡＳＴＸ（ビーストテン）」のメンバーが２０日、都内で取材に応じた。過去２シーズンは７、９位と苦しんだが、新体制となった今季は初のセミファイナル、ファイナル進出を決め、堂々の優勝争い。最終的には４位でフィニッシュした。シーズンを振り返り、ＭＶＰを獲得した下石戟は「ファイナル、セミファイナルで結果を出せなかった」と悔しさをに