マンガ読みなら気になる、「いま注目の漫画作品」。人気作や名作はもちろん、オリジナル漫画やインディーズ作品も多数読める「LINEマンガ」より、2025年4月27日〜5月10日の期間中、20代男性・女性に多く読まれた漫画作品を紹介します。○20代男性編1位は『雑用付与術師が自分の最強に気付くまで』、第2位は『星剣のソードマスター』、第3位は『黄泉のツガイ』がランクイン。○20代女性編1位は『氷の城壁』、第2位は『枯れた花に涙