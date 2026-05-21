【モデルプレス＝2026/05/21】タレントのスザンヌが5月20日、自身のInstagramストーリーズを更新。茄子料理のレシピを公開し、話題となっている。【写真】39歳美女タレント「味しみしみで美味しそう」にんにく・ごま油などで味付けた“やみつき茄子”◆スザンヌ、茄子を使った料理のレシピを公開スザンヌは「やみつき茄子の作り方」と題し、前日のストーリーズでも紹介していた茄子料理のレシピを投稿。材料や分量、調理工程を詳細