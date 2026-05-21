【モデルプレス＝2026/05/21】お笑い芸人の鳥居みゆきが、20日放送の日本テレビ系バラエティー番組「上田と女がDEEPに吠える夜」（毎週火曜よる11時59分〜）に出演。衝撃の低血糖対策を明かした。【写真】鳥居みゆき「神様」とリスペクトする大物アーティスト◆鳥居みゆき、まさかの低血糖対策この日の放送では、「健康ガチ勢VS不摂生上等の女」をテーマにくりぃむしちゅーの上田晋也と女性芸能人らがトークを展開。鳥居は“不摂生