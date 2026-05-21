【モデルプレス＝2026/05/21】モデルの西山茉希が5月20日までに、自身のInstagramストーリーズを更新。帰宅が遅い日の夕食を公開し、話題となっている。【写真】40歳2児のママモデル「親近感湧く」レトルトハンバーグ・冷凍コロッケメインの夕飯◆西山茉希、レトルト・冷凍利用した夕飯披露西山は「＃西山食堂」「帰宅遅め日のレトルトバーグと冷凍コロッケ」「ミカタすぎる」とコメントを添え、食卓の写真を投稿。レトルトだとい