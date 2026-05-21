アジア・コモディティ騰落率ランキング＝05/21営業日時点＝ 上海銅 1.13％ 上海ゴム -0.05％ 上海異形鉄筋 -0.15％ 大連とうもろこし -0.97％ 大連ポリエチレン -1.3％ 上海重油 -2.8％ ＊数値は前日比％