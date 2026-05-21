日本時間１７時００分にユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（5月）、サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（5月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（5月）17:00 予想51.9前回52.2（ユーロ圏製造業PMI) サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（5月）17:00 予想47.8前回47.6（ユーロ圏サ&#