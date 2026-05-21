東映ジョイ・エンタテインメントは21日、「T・ジョイPRINCE品川」と「横浜ブルク13」の2劇場にIMAXレーザーを導入すると発表した。導入時期は2026年秋。 IMAXレーザーは、IMAX社が開発した、4Kレーザー投影システムと最新の12chサウンドシステムを使用した映画上映システム。同社系列劇場(共同経営含む)でのIMAXレーザー導入は、既設のT・ジョイ エミテラス所沢を含め、合計3