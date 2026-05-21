日本高野連は２１日、元日本高野連副会長で、滋賀・膳所（ぜぜ）の監督として１９７８年夏の甲子園に出場した西岡宏堂（にしおか・ひろたか）氏が１５日に心不全のため死去したと発表した。８２歳だった。葬儀は１７日に近親者だけで執り行われた。香典、弔電などは全て辞退している。大阪府出身の西岡氏は三国丘高校、同大文学部を経て、膳所で校長、滋賀県高野連会長などを務めた。日本高野連では、２００５年から評議員、０