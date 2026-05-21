【新華社鄭州5月21日】中国河南省鄭州市の中原科技城人工知能（AI）科技園にある総合サービス施設には、春節（旧正月）のテレビ番組「春節聯歓晩会（春晩）」で注目を集めた宇樹科技（ユニツリー・ロボティクス）をはじめ、智元機器人（AgiBot）、楽聚機器人技術の人型ロボットが並ぶ。娯楽や巡回点検、農業管理などの分野で業界サービスを刷新する機体はエンボディドAI（身体性を持つ人工知能）の将来性を鮮やかに示している。