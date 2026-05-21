歌手の矢井田瞳が２１日放送のフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜・午前１１時５０分）に主演し、意外な交友関係を明かした。オール巨人と年賀状を交換する仲で、南海キャンディーズの山里亮太は関西大の同級生、麒麟・田村裕はバイトが隣だった…と人気芸人との交遊録を語った矢井田。また「ブルゾンちえみｗｉｔｈＢ」として活動し、アメリカンフットボール選手としても活躍した元「ブリリアン」のコージが自身のパー