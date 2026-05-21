◆第８７回オークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル）枠順確定＝５月２１日、栗東トレセン３歳牝馬の頂点を決めるオークスの出走馬１８頭と枠順が５月２１日、確定した。アランカール（牝３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父エピファネイア）は、１８頭立てになった１９９２年以降、馬番別で４勝を挙げて勝利数＆勝率１２・１％とも２位の２枠３番に決まった。１６年に母シンハライトがオークスを勝った時と同じ