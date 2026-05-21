◇女子ゴルフツアーブリヂストン・レディース第1日（2026年5月21日千葉県袖ケ浦CC袖ケ浦C＝6732ヤード、パー72）苦労人ルーキーが好発進した。昨年8度目の挑戦でプロテストに合格した鳴川愛里（27＝フリー）が7バーディー、5ボギーの70で回った。ホールアウト時点で首位と2打差の13位につけた。雨と風の中で踏ん張った鳴川は「今日はボギーを打っても気にしないと考えていた」と笑みを浮かべた。1つ落として折り返し