元横綱・若乃花でタレントの花田虎上が19日に自身のアメブロを更新し、1日の食事を公開した。【映像】貴乃花光司、再婚した妻との夫婦ショットこの日、花田は「今日の朝食は」と切り出し「ごぼう、スパム、ゆで卵のサラダ、オマール海老のビスク、アイスコーヒー」と朝食のメニューを写真とともに紹介。「パンを沢山いただいたのでその中からクリームパンを一つ」と明かし「お腹が張ってるので野菜を食べます」とコメントした