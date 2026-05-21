「誰かの役に立てる」って、純粋にうれしいことですよね。真希子さんの気持ちはよくわかります。ただ、材料費を当然のように請求してくるママ友の態度は、ちょっと気になりますよね…。さらに今度は子どもの写真をSNSに使いたいと言い出して…真希子さん、うまく断れるといいのですが…。>>【まんが】勝手に作って押し付けるママ友(ウーマンエキサイト編集部)