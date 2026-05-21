お笑いコンビ・三四郎の小宮浩信が年下芸人にビールを飲むよう再三催促し、かまいたち濱家に「ほんまやめろや」「今のはアカン」と窘められた。【映像】小宮に強要された年下芸人5月20日放送のテレビ朝日系バラエティー番組『かまいガチ』では、3人一組で2時間食べまくり合計体重5kg増を目指す「ちょうど5キロ太るねん」を実施。5kgピタリ賞には賞金10万円、最下位は3チームにかかった飲食代全額自腹というルールで3チームが