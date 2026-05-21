天気の会話で盛り上がる2人。そこは、まるで東南アジアの三輪タクシー「トゥクトゥク」のような乗り物の中です。本場のトゥクトゥクとは異なり、男性が三輪自転車のペダルをこぎ、前にある屋根付き席に高齢の女性が座っています。これは、敷地が広大な団地に住む高齢者が無料で利用できる買い物送迎サービス。時代とともに移り変わる団地や商店街の表情と、住民同士の思いを取材しました。乗り物が走っている場所は団地の敷地内。