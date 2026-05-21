2026年5月21日現在、リンガーハットではお得なレシートクーポンを配布しています。食事をするとクーポンもらえる「生活応援キャンペーン」と題して、リンガーハットで食事をした人を対象に、次回使える100円引きレシートクーポンを配布中です。配布期間は26年5月31日まで。なお、券売機店舗では配布していないのでご注意を。※画像は公式Xより。東京バーゲンマニア編集部