5月22日に全国公開される唐沢寿明主演映画『ミステリー・アリーナ』の番組ガイド動画が公開された。 参考：唐沢寿明が発案したノリノリのダンスシーンも『ミステリー・アリーナ』本編映像公開 本作は、深水黎一郎の同名小説を原作としたミステリーエンターテインメント。『ケイゾク』（TBS系）、『池袋ウエストゲートパーク』（TBS系）、『SPEC』シリーズ（T