6月12日よりヒューマントラストシネマ渋谷ほかにて全国順次公開される『ユマカウンティの行き止まり』の本予告とメインビジュアルが公開された。 参考：サム・ライミも絶賛の犯罪スリラー『ユマカウンティの行き止まり』6月12日公開へ 2023年のシッチェス国際映画祭において、世界中から選りすぐりのスリラー、サスペンス、アクションなどの作品がセレクトされるORBITA（オービタ）部門で作品賞を