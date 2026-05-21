ＬｉＮＫＸは６月２３日に東証グロース市場に新規上場する。上場に際して１８万９１００株の公募と１２７万８６００株の売り出し、需要状況に応じて２２万１００株のオーバーアロットメントによる売り出しを実施する。公開価格決定日は６月１２日。金融分野を中心とした基幹システムなどのモダナイゼーション事業を手掛ける。主幹事は野村証券。 出所：MINKABU PRESS