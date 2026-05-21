瀬戸内地方は前線や湿った空気の影響で雨が降り、雷を伴っているところがあります。21日夜も雨雲のかかるところがあるでしょう。雷雨になるおそれがあるため、天気の急変に注意してください。 22日は湿った空気の影響で雲が広がり、岡山県北部では明け方から朝にかけて雨が降る見込みです。朝の最低気温は岡山で21度、津山で20度、高松で22度でしょう。21日朝と同じくらいかやや低い気温になります。日中の最高気温は岡山で25度、