（台北中央社）格安航空会社（LCC）タイガーエア台湾（台湾虎航）の黄世恵董事長（会長）は20日、メディアとの懇親会で、今年末までに新たな日本路線2路線を就航させる計画を明らかにした。また童話「桃太郎」をイメージしたデザインを含む特別塗装機2機を運航する予定も発表した。黄董事長は新路線について、6月初旬にも発表できると説明。第3四半期（7〜9月）にも就航させるとした。桃太郎デザインの特別塗装機は、台北（桃園）