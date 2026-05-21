【写真】『ニノなのに』で約7年ぶりにバラエティ番組に出演する錦戸亮の二宮和也との後ろ姿の2ショット 嵐の二宮和也がMCを務める番組『ニノなのに』の公式Xが更新。5月27日放送を前に、遊び心ある仕掛けとともに次回の司会者との2ショットを投稿した。 ■二宮和也と並んでいる“黒スーツ”の後ろ姿の正体は 『ニノなのに』は、「なのに」をキーワードに様々な物事の意外な一面を掘り下げる“ギャップ検証