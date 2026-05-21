【その他の画像・動画等を元記事で観る】 世界を舞台に活躍するダンス＆ボーカルグループTravis Japanの素顔と絆があふれるアメリカ旅に完全密着した、トラベルドキュメンタリー『Travis Japan Summer Vacation!! ―7人のアメリカ旅―』が、現在ディズニープラスにて独占配信中。 このたび、Episode 6のあらすじと、先行カットが解禁された。 ■2チームがそれぞれ現地でメンバ}