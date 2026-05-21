21日の日経225オプション2026年6月限（最終売買日6月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は9965枚だった。うちプットの出来高が5137枚と、コールの4828枚を上回った。プットの出来高トップは5万8000円の426枚（490円安620円）。コールの出来高トップは6万8000円の532枚（38円高98円）だった。 コールプット 出来高前