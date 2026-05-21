21日の日経225オプション2026年7月限（最終売買日7月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1450枚だった。うちプットの出来高が1145枚と、コールの305枚を上回った。プットの出来高トップは4万3500円の162枚（110円）。コールの出来高トップは6万8000円の83枚（210円高515円）だった。 コールプット 出来高前日比